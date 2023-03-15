الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ دورة عن حرفة الخوص بقرية القصر

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بالوادى الجديد ، عن تنفيذ الإدارة المركزية لتمكين الشباب و الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، لعدد من الدورات التدريبيه الحرفيه المهنية واليدوية تحت شعار علمنى حرفه داخل مراكز الشباب بالمحافظة، حيث تهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني الحرفي، وإعداده وفق احتياجات سوق العمل للقضاء على البطالة ونشر ثقافه العمل الحر.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه جرى تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الحرفية الثالثة فى مجال حرفة الخوص بمركز شباب القصر قطاع الداخله، والتى تستمر حتى 25 مارس الجاري بمشاركه 25 متدرب ومتدربة، تحت إشراف المدربة دعاء محمد سيد، وذلك ضمن خطة الوزاره لتفعيل التدريب المهنى على مستوى المحافظات، وفقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد.

وأضاف شوقى، أن الدورات التدريبية على الحرف اليدوية، تدعم نشر ثقافه العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التى تؤهلهم للدخول الى سوق العمل، كما يتم عرض منتجاتهم فى المعارض التى تنفذها الاداره المركزيه لتمكين الشباب.