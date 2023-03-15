اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس التونسى: نخوض معركة "تحرير وطنى" ونسعى للاستجابة لمطالب الشعب

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:03 ص
الرئيس التونسى: نخوض معركة "تحرير وطنى" ونسعى للاستجابة لمطالب الشعب الرئيس التونسي قيس سعيد
وكالات

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، لافتا إلى أن الواجب المقدس في أي موقع هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات.
 
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد رئيس رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.
 
وأضاف سعيد أن تونس تتوفر فيها جميع مقومات النجاح ويجب أن تتضافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطنه.
 
وأشار إلى احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين.
 
كما جدد إصراره على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه وعدم العودة إلى الوراء.
 
وكان مجلس النواب التونسي، قد أعلن يوم الاثنين، انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد في تونس، بعد الإطاحة بالبرلمان القديم برئاسة راشد الغنوشي.

تونس

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