افتتاح المعرض المصرى اليمنى الأول للمنتجات الحرفية غدا

كتبت - مرام محمد

يفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد علي مارم سفير الجمهورية اليمنية، غدا الخميس، المعرض اليمنى المصرى الأول للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية، والذى تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمنى فى مصر ومنصة أيادى مصر ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الجيزة.

ينظم المعرض على مدار يومى الخميس الموافق 15/3/2023م من الساعة 6 مساءاً وحتى 12 ليلاً والجمعة الموافق 16/3/2023م من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءاً ، بأحد فنادق الدقى، وسيفتح أبوابه للجمهور العام.