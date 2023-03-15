استئناف خدمات العبارات بين كوريا الجنوبية والصين الاثنين بعد توقف 3 سنوات

وكالات

قالت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن خدمات عبارات الركاب الدولية بين كوريا الجنوبية والصين ستستأنف بدءا من الأسبوع المقبل بعد توقف لأكثر من ثلاث سنوات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ستعود الخدمات على 15 خطا ملاحيا تربط الموانئ الغربية لكوريا الجنوبية في إنتشون وبيونغتايك وغونسان، و11 ميناء صينيًا، بما في ذلك تشينغداو وداندونغ، إلى العمل الطبيعي اعتبارًا من يوم الاثنين بعد التعليق منذ يناير 2020، وفقًا لوزارة المحيطات والثروة السمكية.

وأضافت أن نحو مليوني شخص استخدموا الخدمة في عام 2019.

جاء الاستئناف مع نمو الطلب على الخدمة تماشيًا مع إعادة فتح الصين ورفع كوريا الجنوبية قيود الدخول على المسافرين الصينيين مؤخرًا نظرًا لاستقرار وضع تفشي الفيروس في الداخل والخارج، وفقًا للوزارة.