اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 مارس 2023 10:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الأوسطى بالجيزة

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:31 ص
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الأوسطى بالجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى بنطاق البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ علي السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 
 
 

أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

طريق الاوسطى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة