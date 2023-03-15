إحالة سائق لورد للمحاكمة الجنائية بتهمة دهس طفل ببولاق الدكرور

كتب - أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة سائق لودر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بدهس طفل ببولاق الدكرور .

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، جدد في وقت سابق، حبس سائق لودر تابع لهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس طفل أثناء عمله بقطعة أرض تابعة لحي بولاق الدكرور.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة طفل مهشم الرأس وملقى بجوار سور قطعة أرض زراعية تابعة لحي بولاق بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة "ي. م." 11 عاما، وبسؤال أهلية الطفل أفادوا بأن والدته معتادة الجلوس لبيع بعض الأشياء بجوار السور وبرفقتها نجلها المتوفي، وفي ذلك اليوم ذهبت لشراء بعض البضائع وتركت طفلها وفور عودتها فوجئت بوفاته، واتهمت سائق اللودر.

وخلال عمليات الفحص، حضر سائق اللودر وأفاد بأنه أثناء عمله بهيئة النظافة والتجميل في المحافظة، دهس الطفل دون قصد أو رؤيته للمتوفي، "مشوفتهوش".

تم التحفظ على سائق اللودر واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.