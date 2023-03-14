309.3 ألف طن الاستهلاك المحلى من البوتاجاز فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

سجل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ نحو 309.3 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي "مبدئى"، مقابل 332 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 22.7 ألف طن.

وأضافت بيانات الجهاز، أن استيراد البوتاجاز سجل 206.2 ألف طن في شهر ديسمبر الماضى، مقابل 148 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 58.2 ألف طن.

وتراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و533 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي "مبدئى"، بينما كانت نحو 3 ملايين و591 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 58 ألف طن.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت نحو 4238 ألف طن، بينما كانت نحو 4433 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 195 ألف طن، كما سجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا في نفس الفترة، حيث سجل نحو 2449 ألف طن، في أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 2440 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 9 آلاف طن، كما بلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2816 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل 2379 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 437 ألف طن.