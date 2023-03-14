وكيل" الصحة" بالإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى القنطرة المركزى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة خلال جولته المروريه، مستشفى القنطرة غرب المركزى الحالى وأعمال التطوير بالمستشفى المطور الجديد، يرافقه الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية والدكتورة رضوى جنيد مدير إداره العلاجى والدكتور سلمان القاضى مدير مستشفى القنطرة غرب وفريق الإشراف بمديرية الصحة.

بدأ وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد غرف الاستقبال والطوارئ، وغرف الأشعة والعيادات وقسم الصيدلة بالمستشفى والتقى بالأطقم الطبية والمرضى وراجع معدلات الترددات اليومية على العيادات ، مشددا على تغيير أَسِرة الإستقبال وبعض الأجهزة الطبية المستهلكة بغيرها جديدة وتوفير نواقص الأدوية بالصيدلية للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

كما وجًَه الدكتور على حطب بسرعة رفع كفاءة المستشفي ومخاطبة الشركة المنفذة لمحطة معالجة المياه للبدء بتشغيل قسم الغسيل الكلوى خلال فترة وجيزة .

واستكمل الجولة بالمرور على مستشفى القنطرة غرب المطور ، لمتابعه معدل الانجار بأعمال التطوير بالمستشفى الجديد ولمتابعة سير العمل ميدانياً، والوقوف على الوضع على الطبيعة حيث وجًه القائمين على الشركه المنفذة بسرعه إطلاق التيار الكهربائي للبدء فى التشغيل التجريبي للمستشفى تمهيدا لتسليمها ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأشاد الدكتور على حطب خلال جولته بتواجد وانتظام الأطقم الطبيه بالمستشفى والصيدلية وجهود جميع العاملين ووجود كروت التعريف مؤكدا على ضروره الاستمرار فى جودة الخدمات الصحية للمرضى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار باستمرار الجولات الميدانيه لمتابعة سير العمل بالمنشات الصحية والاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (7)