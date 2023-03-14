وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع مع أئمة الرمل- المنتزة لبحث استعدادات شهر رمضان

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم أئمة إدارات (الرمل - المنتزة) وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار سعي فضيلته لحث الأئمة على بذل قصارى الجهد لإعداد بيوت الله عزوجل إعداداً جيدا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل لما يمثله هذا الشهر من روحانيات إيمانية.

كما أكد فى بيان على أهمية دور الإمام المجتمعي والخدمي فهو عنصر فعال ومؤثر في المجتمع ولا بد وان يشارك الناس افراحهم وأمالهم واحزانهم وألامهم، كما أكد على أهمية توعية الجمهور بمشروع صكوك الاطعام والذي يعد من أهم المشروعات القومية والخدمية والمجتمعية التي تتبناها الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وتعد صورة من صور التكافل المجتمعي العملية.

كما قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يصحبه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف شرق للاطمئنان على سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بالمساجد والتأكد من انتظام حضور السادة الأئمة والعمال.

وقد أكد الشيخ سلامة أن هذه الجولات مستمرة ولن تنقطع مبينا ان الغاية منها ضبط العمل بالمساجد وتقديم الدعم اللازم للعاملين بها والتأكيد على ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمساجد.

جدير بالذكر أنه اختتم جولته بحضور الليلة الثالثة من الأسبوع الثقافي بمسجد المصلحة بالطابية التابع لإدارة أوقاف المنتزة والتي كانت بعنوان "صدقة السر"

بحضور الدكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والثقافة المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة (محاضراً) الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة والشيخ على البنا مدير عام الادارة و الشيخ السعيد خيري السعيد (قارئاً مبتهلاً) و الشيخ صابر الغريني إمام وخطيب المسجد.

وقد أكد الشيخ سلامة أن هذه الأسابيع الثقافية والقوافل الدعوية رسالة طمئنينة للمجتمع بأسره بأنها حصنه الحصين وركنه الركين ومشعل العلم والنور الذي يبدد ظلام الجهل ويدك قلاع الفكر المتطرف بالدعوة إلى وسطية هذا الدين.