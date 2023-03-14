وزير الدفاع الروسى يهنيء نظيره الصيني بتوليه المنصب

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الاثنين، في برقية إلى نظيره الصيني لتهنئته على توليه المنصب، إن أداء وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، سيساعد في تطوير التعاون العسكري والفني بين روسيا والصين.



وأضاف شويجو - في برقيته، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني- "أعبر عن ثقتي في أن خطواتكم في هذا المنصب ستسهم في تطوير شراكة شاملة ومشاركة استراتيجية روسيا والصين في مجال التعاون العسكري والفني العسكري".



وتمنى شويجو لنظيره الصيني الصحة والازدهار والنجاح في مساعيه، متوجها بالشكر لوزير الدفاع الصيني المنتهية ولايته وي فنجي على مساهمته في تعزيز التعاون العسكري الروسي-الصيني، قائلا: "على مدى سنوات تعاوننا أصبحنا ليس فقط زملاء أو أصدقاء، ولكننا أشقاء".



وأشار شويجو إلى أن التعاون العسكري بين موسكو وبكين يتسم بدرجة عالية من الثقة المتبادلة ووصل إلى مستوى نوعي جديد، لافتا إلى أن هذا التعاون كان أحد العوامل الرئيسية في ردع الأنشطة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.