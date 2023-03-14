كتبت فاطمة خليل

قد تؤدي الضغوط اليومية مثل: العمل وتربية الأطفال والجدول الاجتماعي المزدحم إلى قلة وقت نومك، وتعتقد أن الحصول على 6 ساعات فقط من النوم ليلاً هو حل وسط جيد، ولكن هل 6 ساعات من النوم كافية لصحتك ونشاطك؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 25% من البالغين في الولايات المتحدة لا يستوفون توصيات النوم الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM) وجمعية أبحاث النوم.

ومع ذلك، تشير الدلائل الجديدة إلى أن الحصول على نوم جيد ليلاً يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك.

إذن ما هو مقدار النوم القليل جدًا، وكم يكفي لدعم حياة طويلة وصحية؟ إليك ما يقوله الخبراء حول مقدار النوم الذي تحتاجه بالفعل.

هل 6 ساعات من النوم كافية لصحتك؟ نطاق النوم الذي يوصي به هو "من سبع إلى تسع ساعات في الليل، أي شيء أقل من ذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتك.



ارتبطت العواقب طويلة المدى الناجمة عن قلة النوم بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.



يبني مركز السيطرة على الأمراض (CDC) توصياته المتعلقة بالنوم اليومي على عمرك.



يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا أن يسعوا للحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، بينما قد يحتاج كبار السن إلى ما يقرب من تسع ساعات.



بالنسبة للمراهقين، يرتفع هذا العدد إلى 8 إلى 10 ساعات من النوم ليلًا.



وأوصت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بزيادة وقت النوم للمراهقين [من 8 إلى 10 ساعات] ، ولكن أوقات الدراسة المبكرة غالبًا ما تعني أن المراهقين يحصلون على أقل من ذلك بكثير.



كيفية الحصول على مزيد من النوم من الصعب الحصول على نوم جيد لكن يجب التركيز على نوعية وكمية النوم التي تحصل عليها كل ليلة، بدلاً من مجرد عدد الساعات.



تحدث أشياء خاصة جدًا في مراحل النوم الأعمق تلك ، في مراحل نوم حركة العين السريعة، التي تساعد كل جزء من أجزاء الجسم، لذا من المهم الحفاظ على جدول نوم منتظم لتحسين نوعية النوم.



من الأفضل أن تنام كل ساعاتك دفعة واحدة وفي أوقات ثابتة. إذا كان جدولك النهاري يسمح بذلك ، فهدف من 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا في أوقات ثابتة.



بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يتطلب ذلك تنظيم الأنشطة اليومية حتى تنتهي قبل النوم بالنسبة للآخرين ، قد يكون وجود منبه يذكرك بالاسترخاء والاستعداد للنوم مفيدًا.



إذا كنت ترغب في تعديل جدول نومك ، توصي مؤسسة Sleep Foundation باختيار أوقات النوم والاستيقاظ المثالية ثم تعديل جدول نومك بزيادات تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة كل يوم. تقترح المؤسسة أيضًا: -الحد من الكافيين لأنها يمكن أن تتداخل مع دورات النوم الطبيعية

-حافظ على غرفتك مظلمة وهادئة لدعم إنتاج جسمك للميلاتونين، مما يساعد على تعزيز النوم

-ممارسة الرياضة بانتظام ، والتأكد من إنهاء أي نشاط بدني شاق قبل ساعتين على الأقل من النوم

-ضع الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو الجهاز اللوحي "في الفراش" قبل ساعة على الأقل من فعل الشيء نفسه لنفسك ، لتجنب تأثيرات انبعاثات الضوء الأزرق على توقيت النوم والاستيقاظ

اكتشفت إحدى الدراسات التي أُجريت على أكثر من 3500 بالغ ، والتي نُشرت مؤخرًا في مجلة الطب السلوكي ، مسارًا مفاجئًا نحو نوم أكثر راحة.

وقالت مؤلفة الدراسة روزالبا هيرنانديز، أستاذة العمل الاجتماعي بجامعة إلينوي، في بيان صحفي: "كشفت نتائج هذه الدراسة عن ارتباطات مهمة بين التفاؤل والخصائص المختلفة للنوم المبلغ عنه ذاتيًا".

كان المشاركون الذين أبلغوا عن مستويات أعلى من التفاؤل أكثر عرضة بنسبة 74٪ لعدم ظهور أعراض الأرق من أولئك الذين كانوا أقل إيجابية.

وأوضحت هيرنانديز أن "المتفائلين هم أكثر عرضة للانخراط في التأقلم النشط الذي يركز على المشكلات وتفسير الأحداث المجهدة بطرق أكثر إيجابية ، مما يقلل من القلق والأفكار الاجترارية عندما ينامون وطوال دورة نومهم".