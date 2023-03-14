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مقتل 3 جنود صوماليين وإصابة 5 آخرين فى تفجير انتحارى جنوب غربى البلاد

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:46 ص
مقتل 3 جنود صوماليين وإصابة 5 آخرين فى تفجير انتحارى جنوب غربى البلاد تفجير انتحارى فى الصومال
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام صومالية، الثلاثاء، مقتل 3 جنود صوماليين وإصابة 5 آخرين بينهم مسؤولون في تفجير انتحاري بمدينة بارطيري جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن الجرحى بينهم محافظ غيذو أحمد بوللي، العقيد أحمد عبدالله حرسي رئيس أركان الفرقة الـ43 في الجيش الصومالي.

وأشارت وسائل الإعلام الصومالية، إلى أن التفجير أعقبه قصف مدفعى تزامن مع انعقاد اجتماع خاص في المقرّ لمناقشة العمليات العسكرية ضدّ حركة الشباب الإرهابية التي تخطط إدارة المحافظة إطلاقها - كخطوة أولية - في المناطق التابعة لمدينة بارطيري.

شهدت مدينة بارطيري خلال الساعات القليلة الماضية تحرّكا عسكريا، لافتا بقيادة نواب في مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي ومسؤولين في الإدارة المحلية للمحافظة استعدادا للحملة العسكرية ضدّ حركة الشباب الإرهابية في هذه المناطق.

 

 

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