معدات مجلس مدينة العريش وشركة المياه تواصل سحب أثار الأمطار من الشوارع

واصلت فرق مجلس مدينة العريش وشركة المياه والصرف الصحى عمليات سحب مياه الأمطار المتجمعة فى مسارات منخفضة بالشوارع والميادين.

وانتشرت الفرق مدعومة بالسيارات وماكينات الشفط فى الشوارع الرئيسية والفرعية مع تواجد ميداني للإشراف على سير العمل من قيادات مجلس مدينة العريش.

شهدت شمال سيناء اليوم تواصل سقوط الأمطار التى بدأ هطولها ليلة أمس.

وتراوحت الأمطار بين متوسطة وشديدة وتسببت فى تكون برك اعاقت حركة السير فى المدن، وغطت الغيوم السماء وسط اعتدال درجات الحرارة.

وفضل غالبية الأهالى عدم الخروج من منازلهم وتراجعت نسبة اعداد المسافرين على الطرق.

ودفع مجالس المدن بالتعاون مع شركة المياه بفرق فنية وسيارات كسح لسحب المياه المتجمعة فى الشوارع والميادين وفتح البلاعات مع تخصيص ارقام طوارئ لإستقبال شكاوى الأهالى.

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.



التخلص من الامطار



برك مياه الامطار بالعريش



جاهزية المعدات



سحب المياه



سحب مياه الامطار



شوارع العريش بعد المطر