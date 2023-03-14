مصرع شخص بعد سقوطه من الطابق الرابع فى الدقهلية

لقى شخص مصرعه، بقرية دموه التابعة لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع.
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول بلاغ من أهالي قرية دموه التابعة للمركز، بوفاة شخص نتيجة سقوطه من إحدى الطوابق العلوية.
انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع عبدالرحمن. ك. ع. ا، 35 عام، نتيجة قفزه من الطابق الرابع، لإقامته علاقه غير شرعية مع سيدة ش. ا. ع. ا. 20 عام، مقيمة في نفس العقار محل الواقعة، وعند استشعاره وجود أهل الزوج والمتواجد خارج البلاد قام بالقفز من تلقاء نفسه أثناء محاولته الفرار.
تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفي دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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لقى شخص مصرعه، بقرية دموه التابعة لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع.
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