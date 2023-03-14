مسرح عرائس وورش لتدريب السيدات على أعمال السباكة.. أبرز الأنشطة بالأسمرات

كتب سيد الخلفاوى

واصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة، استكمال فعاليات الأسبوع المائى بمنطقة حى الأسمرات ضمن فعاليات الأسبوع المائى والاحتفال ب اليوم العالمى للمياه فى تنفيذ حملاتها تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وقد تضمنت فعاليات وأنشطة الحملة عقد ندوات وورش مصغرة لتدريب سيدات البيوت بالأسمرات على أعمال السباكة الخفيفة للمساهمة فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من الإهدار، وتضمنت الندوات أيضا توزيع هدايا عينية تشجيعاً لهن على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه والحد من الإهدار.

وجدير بالذكر أن فعاليات الاسبوع المائى تأتى تحت مظلة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وبرعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بجميع محافظات مصر بالتعاون مع الوزارت والمديريات والجهات المعنية (مديرية الشباب والرياضة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الأوقاف - مديرية الشئون الصحية - الهيئة العامة لقصور الثقافة - وعظ الازهر الشريف)، ومن المقرر ان تنتهى فعاليات الأسبوع المائى بجميع محافظات القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 16-3-2023.

وتتم الحملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بأنشطة وفعاليات الأسبوع المائى داخل محافظة القاهرة (مديرية الشئون الصحية - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - حى الأسمرات - مديرية الأوقاف- مديرية التضامن الاجتماعى - دور العبادة).

وتتضمن الفعاليات العديد من أنشطة التوعية لطلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمترددين على المكتبات، وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات للمترددين على الجمعيات الأهلية، مع عقد ورش عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية بحى الأسمرات وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب بالحى.