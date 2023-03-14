مسئول روسي: الغرب يسعى إلى تقليص التعاون بين موسكو وإفريقيا

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أكد رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليج أوزيروف، أن الغرب يريد إخراج روسيا من الأسواق الإفريقية؛ للحفاظ على احتكارها.

واعتبر أوزيروف- خلال كلمته في منتدى "روسيا وإفريقيا التعاون كطريق للتنمية المستدامة"- أن الغرب يسعى إلى تقليص التعاون بين موسكو وإفريقيا؛ لتحقيق أهدافه الاقتصادية من خلال إخراج روسيا من الأسواق الإفريقية أو منعها من دخول هذه الأسواق، للحفاظ على احتكارها من أجل الهيمنة السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن بلاده تريد أن تقيم شراكة متساوية مع الدول الإفريقية خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية المقبلة، التي ستصبح عنصرًا لتشكيل النظام في العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسيتم اعتماد إعلان سياسي وخطة عمل مشتركة؛ لضمان هذه الشراكة.

ومن المقرر عقد القمة الروسية- الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في سان بطرسبرج، حيث عقدت القمة الأولى يومي 22 و24 أكتوبر 2019 في مدينة سوتشي، تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".