مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يستقبل وفدا من جمهورية أوزباكستان

كتب لؤى على

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وفد جمهورية أوزباكستان، الذي ضم: الدكتور جاسور نجم الدينوف - المسؤول بديوان رئيس الجمهورية، والدكتور جمال الدين كريموف - مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، والدكتور عبد اللطيف الله قولوف - مدير القسم بمركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، والدكتور أكبر كازاكباييف - رئيس قسم اللغة العربية بأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، ورئيس قسم العلاقات الدولية وقسم تطوير السياحة الدينية أمانوف براءة مرادفتش.

رافق الوفدَ خلال الزيارة مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة هاشم الحديدي، الذي أطلعه على أقسام المركز ووحداته وأهم جهوده في مجال تجديد الخطاب والفكر الديني بما يحفظ التراث ويواكب الواقع ومستجداته.

كما عرفه بأهم أعمال المركز التأصيلية والبحثية، وبما يقدمه من خدمات مجتمعية عديدة في مجال الفتوى، والأسرة والمجتمع من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ووحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني، ووحدة الدعم النفسي، ومن خلال إصدارات علمية وتثقيفية مختلفة.

إضافة إلى جهود المركز العالمية باللغات المختلفة، ومخاطبته جمهور المسلمين حول العالم بما يدعم التعايش، والاندماج الإيجابي، ويحفظ الهوية الإسلامية الوسطية.

وقد أكد الوفد عمق العلاقات بين جمهورية أوزباكستان والأزهر الشريف وعلمائه عبر التاريخ، وعن سعادته البالغة بهذه الجهود المهمة والمؤثرة، وأشاد بدور الأزهر الشريف المستنير في حفظ تراث الأمة ووسطيتها في كافة بلاد العالم الإسلامي.