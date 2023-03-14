مدينة سفاجا تهيب ‏بالمواطنين توخي الحذر سببب توقعات الأمطار

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.

وأوضح رئيس المدينة في بيان، أن غرفة عمليات المدينة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظة وغرفة عمليات الوزارة لتذليل أي معوقات.

وناشد رئيس المدينة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، وتوخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارة رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وعدم ‏الوقوف أسفل المباني القديمة والمتهالكة، حرصا على سلامتهم وسلامه ذويهم.





