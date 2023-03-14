محافظ كفر الشيخ: وصول 8 سيارات لرفع كفاءة الإنارة والنظافة لخدمة عدد من المدن والقرى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول عدد من المعدات التي تم توفيرها لخدمة مدن وقرى المحافظة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، وتضمنت المعدات 8 سيارات، منهم 4 سيارات مجهزة بسلم كهربائي بطول 19 متر، لرفع كفاءة الانارة، و4 سيارات حمولة 5 طن، لرفع كفاءة النظافة، وسبق توزيع 9 سيارات على مراكز المدن، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 و 2023 وذلك تدعيما للوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في الارتقاء بأعمال النظافة لأعمال النظافة، ورفع كفاءة الانارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الحفاظ على المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، وتيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات وصيانتها.



سيارات جديدة لرفع كفاؤة الانارة بمدن كفر الشيخ



سيارات لرفع كفاءة النظافة بكفر الشيخ



سيارات بسلم كهربائي لرفع كفاءة الانارة