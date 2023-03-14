ما لا تعرفه عن "ظبى الأحراش".. حيوانات اجتماعية تنشط عند الفجر وقبل الغروب

كتبت أسماء نصار

"المتحف الحيوانى"، هو أول متحف حيواني ب حديقة الحيوان فى الجيزة ، وأنشئ عام 1906، وتم نقله إلى موقعه الحالي في العام 1914، وتم تجديده عامي 1962، 1988، وتطويره وإعادة افتتاحه في أغسطس عام 2015، وهو مكون من 3 طوابق.

‏‎ويضم المتحف الحيواني الموجود داخل حديقة الحيوان، رأس ظبى الأحراش، وهو ما سنتعرف عليه فى التقرير التالى:

1- يسكن هذا النوع من الظباء المناطق الرطبة والأراضي العشبية في السافانا ذات الحشائش الطويلة في جنوب أفريقيا في جميع أنحاء أنجولا، زامبيا ، ملاوي ، موزمبيق ، و زيمبابوي.

2- حيوانات اجتماعيه و تنشط ليلا أو نهارا و خاصة عند الفجر وقبل الغروب.

3- يحدث التكاثر علي مدار العام و يبلغ ذروته خلال موسم الأمطار في "ديسمبر، مايو".

4- الذكور أكبر من الإناث حيث تزن الذكور 60 - 95 كجم ، و تزن الإناث 50 - 85 كجم ، فترة الحمل 7,5 - 8 شهور .

5- الذكور فقط لديهم قرون و تشكل قوس بحرف "V" و يصل طول القرن حوالي 30 - 45 سم .

6- يتغذي علي الحشائش و الأعشاب و أوراق الأشجار .

7- تعيش في البريه حتي عمر 12 سنه ، و في الأسر تعيش حتي عمر 18 سنه .

8- الصيد الجائر و فقد الموائل و تدهورها كانت من أهم الأسباب الرئيسيه التي من الممكن أن تؤثر علي بقائها و الحفاظ علي أعدادها في الطبيعه .