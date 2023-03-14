لو أنت من الفيوم وعندك مشكلة.. اعرف إزاى توصلها للمسئولين وكيف يتم التعامل معها

الفيوم - رباب الجالي

قال الدكتور محمد التونى، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمى للمحافظة، إن المحافظة تهتم بشكل كبير بشكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات، وتم وضع ذلك ضمن الأولويات من خلال آلية محكمة للتعامل مع الشكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات الفورية فيها.

ولفت التوني لـ"اليوم السابع" إلى أنه يتم استقبال الشكاوى من خلال عدة قنوات تم تخصيصها لذلك منها، صفات المحافظة على وسائل التواصل الاجتماعى "فيسبوك _ تويتر_ إنستجرام" حيث يتم التعامل مع أى شكوى مرسلة عبر الرسائل أو من خلال التعليقات على الصفحات، بالإضافة إلى الأرقام التى تم تخصيصها لاستقبال الشكاوى وهى 0842168041 و0842168042 و0842168043.

وأشار التونى إلى أنه يتم أيضا استقبال الشكاوى المرسلة على الوانساب على أرقام المسئولين بدءا من محافظ الفيوم ونائبه ومعاون المحافظة مرورا بكافة المسؤلين، وهناك جروب مخصص على الواتساب للتعامل مع هذه الشكاوى.

وأكد معاون محافظ الفيوم أن هناك وحدة للمتابعة الميدانية يتولى هو الإشراف الكامل عليها، وهذه الوحدة تقوم بالتعامل مع الشكوى وفحها والتأكد منها وإتخاذ إجراء سريع حيالها، فمثلا لو هناك شكوى من تراكم المخلفات والقمامة فى مكان ما يتم بشكل فورى التوجه إلى المكان وإزالة هذه التراكمات وحل المشكلة وكذلك حالات البناء المخالف يتوجه رؤساء الأحياء ويتم التعامل الفورى مع هذه المخالفات.

وأضاف الدكتور محمد التونى أن هناك شكاوى ورقية تقدم بشكل مباشر من خلال مكتب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أو من خلال إدارة خدمة المواطنين التى تعمل بشكل مستمر ويتم التعامل مع الشكاوى وتحويلها لمختلف القطاعات مثل التفتيش المالى والإدارى، والمديريات المختلفة والإدارات المعنية.

وأشار إلى أن الرقم المتاح للمواطنين يتم استقبال الشكاوى عليه بالإضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن رقم آخر مخصص لمخالفات البناء، ويتم التعامل على هذه الأرقام بشكل فورى وترسل للجهات المعنية، لافتا إلى أن التعامل مع الشكاوى يتم من خلال عملية إليكترونية مميكنة لسهولة التعامل مع الشكاوى والرد عليها.