لأول مرة منذ 2020.. الصين تعيد فتح حدودها أمام السياح الأجانب

وكالات الأنباء

بعد ثلاث سنوات من إغلاق الحدود أمام السائحين الأجانب بسبب تفشى فيروس كورونا، قالت الصين إنها ستعيد إصدار مختلف أنواع التأشيرات للأجانب اعتبارا من غد الأربعاء.

ويأتي رفع هذا الإجراء الحدودى الأخير الذى كان يهدف للحماية من كوفيد-19 بعدما أعلنت السلطات فى الشهر الماضي انتصارها على زيادة كبيرة في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الصين، الثلاثاء، إن المناطق في الصين التي لم تكن تتطلب الحصول على تأشيرة قبل تفشي الجائحة ستعود لسياسة الدخول دون تأشيرة. ويشمل ذلك جزيرة هاينان السياحية الجنوبية والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنغهاي، وفقا لـ"سكاى نيوز".

وسيجري كذلك استئناف السماح بدخول الأجانب دون تأشيرة من هونغ كونغ ومكاو إلى إقليم قوانغدونغ.

وقالت الوزارة إن المسافرين الأجانب الذين لديهم تأشيرات صادرة قبل 28 مارس 2020 وما زالت سارية يمكنهم استخدامها لدخول الصين.

وقال توم سيمسون، العضو المنتدب لمجلس الأعمال الصيني البريطاني لوكالة رويترز: "استئناف التقديم على جميع أنواع التأشيرات يزيل عقبة كبيرة من أمام عودة حركة السفر الطبيعية بين بريطانيا والصين".

وأضاف أن المجلس "لاحظ بالفعل أن طلبات السفر للعمل ورحلات الوصول بدأت في الزيادة منذ يناير، لكن من المنتظر أن تؤدي هذه الأنباء إلى زيادة كبيرة في الزيارات وخصوصا بغرض السياحة".

وأضافت الصين، التي سحبت نصيحتها إلى رعاياها بعدم السفر إلى الخارج في يناير، 40 دولة أخرى إلى قائمة الوجهات المسموح بسفر الأفواج إليها ليبلغ العدد الإجمالي 60 دولة.

ووفقا لتطبيق رصد الرحلات الجوية الصينية فلايت ماستر فإن الرحلات الدولية القادمة والمغادرة في الأسبوع الذي بدأ في السادس من مارس ارتفعت أكثر من 350 بالمئة مقارنة بمستواها قبل عام إلى حوالي 2500 رحلة جوية، إلا أن هذا الرقم لا يعادل سوى 17.4 بالمئة من مستويات 2019.