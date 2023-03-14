قمر الدين بـ20 والزبيب بـ 50.. طرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30٪؜ فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

اقترب موعد حلول شهر رمضان الكريم، وبدأ المواطنون فى الاستعداد له بالتجهيزات، والبحث عن عروض السلع في المنافذ والمعارض والمجمعات الاستهلاكية.

وبأسعار مخفضة وسلع متعددة، تتنافس معارض " أهلا رمضان " في محافظة الجيزة، وعددها 7 معارض، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من الياميش والمكسرات بتخفيضات تصل لـ30%.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية قائمة أسعار ياميش رمضان والمكسرات بمعرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-كيلو البلح السكودي بـ25 جنيها.

-كيلو البلح الملكابي بـ40 جنيها.

-كيلو البلح الشامية بـ35 جنيها.

-كيلو بلح قرن الغزال بـ40 جنيها.

-كيلو بلح الكراميلا بـ30 جنيها.

-جميع أنواع بلح العينات بـ30 جنيها.

-كيلو الكركديه الأسواني بـ150 جنيها.

-كيلو الدوم الأسواني بـ50 جنيها "عرض خاص".

-كيلو الفول البلدي بـ30 جنيها.

-كيلو التمر الهندى "صوابع" بـ70 جنيها.

-كيلو الزبيب الإيراني بـ100 جنيه.

-كيلو الزبيب الجولدن المصري بـ80 جنيها.

-كيلو الزبيب المصري بـ60 جنيها.

-كيلو الزبيب الأحمر المصري بـ50 جنيها.

-كيلو اللوز المقشر الأمريكي بـ260 جنيها.

-كيلو عين الجمل المقشر بـ260 جنيها.

-كيلو الكاجو بـ360 جنيها.

-كيلو الفستق الأمريكي الكبير بـ460 جنيها.

-كيلو الفستق الصغير بـ440 جنيها.

-كيلو البندق يتراوح سعره ما بين 280 و 300 جنيها.

-كيلو عين الجمل أو اللوز أو البندق (الحصى) بـ140 جنيها.

-الفول السوداني المقشر الحلواني بـ80 جنيها.

-جوز الهند بـ90 جنيها.

-قمر الدين يتراوح سعره ما بين 20 و 75 جنيها.

-لفة التمر الهندي المغلف بـ30 جنيها.

-بلح الوادي "الطري" يتراوح سعره ما بين 35 و45 جنيها.

-البلح "الناشف" يتراوح سعره ما بين 20 و 69 جنيها.

-بلح بالمكسرات بـ50 جنيها.

-كيلو السوبيا بـ90 جنيها.

-كيلو عصائر التمر أو البرتقال أو اليوسفي أو قمر الدين أو المشمش (البودرة) بـ60 جنيها.

-كيلو السمسم بـ100 جنيه.

-كيلو التمر الهندي "كور أسواني" بـ50 جنيها.

-الخروب القبرصي يتراوح سعره ما بين 140 و 160 جنيها.