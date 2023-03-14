قطع المياه غدا عن عدد من قرى السنبلاوين بالدقهلية للصيانة

الدقهلية - محمد الحبشي

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم قطع المياه غدا، الأربعاء، من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 2 مساء من ذات اليوم عن عدد من قرى السنبلاوين للقيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه الحجايزة مركز السنبلاوين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى هذا الشأن حيث يتم تنفيذ اعمال الغسيل للمروقات بالمحطة المذكورة مما تتاثر عدد من قري مركز شربين بانقطاع المياه وأوضح التقرير أن القرى المتأثرة هي قرى الحجايزة والشرقيين وكفر سعد والسرسيس وغزالة وعزبة لوكيا وعزبة مليكة الكبري ومليكة الصغرى وعزبة أبو حسين.

ووجه "مختار"، أحمد عبد العظيم رئيس مركز و مدينة السنبلاوين للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، موكدا علي أهمية إتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ أعمال الصيانة المشار إليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية المشار اليها، وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.