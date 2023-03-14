فوز 339 بقرعة الحج بكفر الشيخ إعلان الأسماء بمراكز الشرطة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرعة العلنية للحج 2023 في كفر الشيخ، بقصر ثقافة كفر الشيخ، والتي نظمتها مديرية الأمن في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات المديرية، وجرى إعلان فوز 339 شخصا، و175 احتياطيا، وتخصيص نسبة 3% لكبار السن، بعدد 11 شخصا.

وشهد قصر ثقافة كفر الشيخ، فرحة وإطلاق الزغاريد من قبل الفائزين بقرعة الحج، إضافة إلى إطلاق التلبية، وسط حالة من الارتياح، وسيتم إعلان الفائزين بكل مركز شرطة.

وكانت مراكز وأقسام الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقت طلبات حج القرعة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.