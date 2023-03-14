شاب يقتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات أسرية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، جريمة قتل شاب، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن على يد شقيقه، طعنا بالسكين، بعد مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية، تم إخطار مدير أمن القليوبية، وتم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من المستشفي بوصول شاب مصابا بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة شاب يدعى "محمود. ب. ع"، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذة في البطن والصدر، كما تبين خلو باقي الجثة من ثمة إصابات أخرى.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، والدافع وراء ارتكابها.