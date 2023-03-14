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سفير مصر بموسكو يبحث مع السفير العراق تطورات العلاقات العربية الروسية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:07 ص
سفير مصر بموسكو يبحث مع السفير العراق تطورات العلاقات العربية الروسية سفير مصر لدى موسكو يستقبل السفير العراقى
كتب: أحمد جمعة

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استقبل السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو اليوم السفير الدكتور قحطان الجنابي، السفير الجديد لجمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية.

وتقدم السفير المصري خلال اللقاء – بحسب بيان للسفارة المصرية في موسكو - بالتهنئة لسفير العراق الشقيق على توليه لمنصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته، ومعرباً عن تطلعه للتعاون والتنسيق فيما بينهما خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد شهد اللقاء كذلك تناولاً لآخر تطورات العلاقات العربية الروسية، والعديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 


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