رئيس "مياه المنوفية" يُكرم الامهات المثاليات بالشركة

المنوفية - محمد فتحى

كرم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، 11 من السيدات العاملات بالشركة ممن قدمن نموذجا فريدا فى المستويين المهنى والأسرى بالحفل الذي نظمته إدارة العلاقات العامة احتفالا بالأم في عيدها لعام 2023 .

وقال إن التكريم يأتى فى إطار الدور المجتمعى والإنسانى الذى تتبناه الشركة واهتمامها بتكريم الأمهات المثاليات سنويا اتساقا مع اهتمام القيادة السياسية ودعمها للمرأة والأمهات المثاليات، موضحاً أن الاختيار تم بناء على معايير دقيقة فى مقدمتها عطاء الأم ونجاحها في الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح أن دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مشيرا إلى أن للأم فضلا عظيما، وأن المكرمات نماذج لجميع الأمهات اللاتى يستحقين التكريم.

وقدم التهنئة إلى كل امرأة مصرية بمناسبة عيد الأم، داعيا جميع العاملين إلى ضرورة الانتماء والعطاء الدائم إلى وطنهم الأم مصر، وأن يسعوا لتحقيق رفعة الوطن الأم بالعمل والإنجاز.