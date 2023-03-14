رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة

كتبت هند مختار

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض " أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.