جلسة برلمانية بعنوان "السلطة التشريعية وتأهيل الشباب" بمركز شباب مدينة طنطا

الغربية عادل ضرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "إدارة البرلمان والتعليم المدنى"، اليوم، جلسة برلمانية بعنوان "السلطة التشريعية وتأهيل الشباب"، وذلك بمركز شباب مدينة طنطا، بحضور سامح حبيب عضو مجلس النواب، وسامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومحمد ابوفريخة مدير إدارة شباب طنطا ثان،محمد الجوهري، رئيس قسم البرلمان.

تناولت الجلسة البرلمانية، تحدد أبرز ملامح تنظيم العلاقات المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النظم السياسية، وهى التى يمارسها مجلس النواب بفرض رقابة حقيقية على أداء السلطة التنفيذية بما يكفل النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

أشار سامح حبيب، أن المشاركة السياسية الفاعلة هي المفتاح إلى حل جميع القضايا والتحديات التي تواجه الشباب ومنها التحديات الاقتصادية والمعيشية، وأنة لابد من تزويد الشباب والطلائع بالفكر الواعى والتطلع والمشاركة الفعالة فى المجتمع، وحضور الندوات التثقيفية و الأنشطة المختلفة.

تقدم الأعضاء بأسئلتهم عن خطة رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ في التصدي لمشكلة التغيرات المناخية ومتى نرى تطبيق ذلك على أرض الواقع، كذلك خطة رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ للاستعداد لفصل الشتاء وغياب الرقابة على سائقي التكاتك دون السن القانوني، وعجز الأطباء والمستلزمات الطبية بالمستشفى العام والوحدات الصحية بقرى مركز ومدينة كفر الشيخ، تكدس الطلاب بالفصول والعجز الصارخ بالمدارس ودور الإدارة في حل العجز وغياب الرقابة على الدروس الخصوصية.

وأوضح سامح خضر، أن تلك الجلسات والندوات تهدف إلى تشجيع الشباب على مناقشة المشكلات المحيطة بهم وإيجاد حلول لها بالتعاون مع التنفيذيين والمسؤولين بالمحافظة، وكذلك لتدريب الشباب بأهمية الدور البرلماني وتوعيتهم بأدوات الرقابة البرلمانية وكيفية استخدامها، فالشباب هم النواة الرئيسية لهذا البلد.