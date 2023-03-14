"تموين الغربية" تضبط 16 ألف رغيف بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 16 ألف رغيف بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء.

وكان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم، وتشكلت حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للمرور المفاجئ بدائرة مركز السنطة ومركز طنطا، أسفرت عن ضبط 16 ألف رغيف بلدى مدعم، حيث تم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية ميت غزال مركز السنطة لتجميعة بغرض البيع في السوق السوداء 5 آلاف رغيف بلدي علي تروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية ميت غزال مركز السنطة لتجميعه بغرض البيع في السوق السوداء 3 آلاف رغيف بلدي علي تروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط المسئول عن مطعم أكلات شعبية بكفر الشيخ سليم مركز طنطا لتجميعة بغرض البيع في السوق السوداء 8 آلاف رغيف بلدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية كفر الشيخ سليم مركز طنطا لتجميعة بغرض البيع في السوق السوداء 3 شكاير دقيق بلدي مدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.