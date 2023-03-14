اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:00 ص
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تعرف على الأسبوع الرابع من الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:00 ص
تعرف على الأسبوع الرابع من الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الأسبوع الرابع من الصوم الكبير، حيث بدأ بالأحد الماضى، والذى يسمى بـ أحد "الابن الضال"، والذى يأتى بعد أحد الكنوز وأحد التجربة. 
 
 
 
ودارت فصول هذا اليوم حول "قبول التوبة، فإنجيل عشية يحذر من الكلام الرديء الذي يتكلم به الإنسان فينجسه وهذا ضد التوبة، وإنجيل باكر  يتحدث عن أصحاب الساعة الحادية عشرة المقبولين وإنجيل القداس عن قبول الأب لابنه التائب، ويقول البولس: في يوممقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول هوذا الآن يوم خلاص. 
 
 
 
ويوصي الكاثوليكون بضرورة ضبط اللسان كأمر ضروري للتوبة، أما الإبركسيس فيوصي بالتمسك بالحق مع عدم إثارة الآخرين.
 
 
 
وأما إنجيل المساء فيتكلم عن التوبة والطاعة التي تجعل العشارين والزناة وارثين لملكوت الله.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

الصوم الكبير

عيد القيامه

انجيل القداس



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