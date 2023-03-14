تحرير 215 محضرًا تموينيًا وضبط 2 طن أرز مجهول المصدر فى حملة بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم ضبط 2 طن ونصف أرز حر ومكرونة بمركزي منوف والباجور مجهولي المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، جاء ذلك وفقاً لتقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة .



وأوضح محافظ المنوفية أن تلك الحملات أسفرت اليوم عن تحرير 215 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة متنوع ما بين 97 مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 118 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي .



وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار، مناشداً جموع المواطنين بالتعاون التام مع كافة الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار حفاظا على حقوقهم ومصالحهم .



وفى سياق متصل، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان عن شن حملة مكبرة وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالإدارة الزراعية بمنوف والجهات الأمنية، وأسفرت عن ضبط وإعدام ما يزيد عن طن ونصف، أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الزراعي وذلك من خلال إرسالها لمعامل وزارة الزراعة وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 228 لسنة 2023 إداري سرس الليان .



وأكد محافظ المنوفية ضرورة الإستمرار فى شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة، ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام .



