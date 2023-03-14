اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:36 م
أكرم القصاص
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بنى سويف تنظم برنامجا لفوج سياحى بريطانى أثناء رحلتهم النيلية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:19 م
بنى سويف تنظم برنامجا لفوج سياحى بريطانى أثناء رحلتهم النيلية بنى سويف تنظم برنامجاً لأحد الافواج السياحية من السياح الإنجليز أثناء رحلتهم النيلية
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت الإدارة العامة للسياحة برنامجاُ  سياحياً  لأحد الأفواج السياحية الأجنبية، وفي إطار فعاليات  عيد بني سويف القومى مارس 2023، وضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة ، حيث تم "أمس" استقبال فوج مكون من 41 من السياح الإنجليز على متن باخرة سياحية قادمة من القاهرة متجهة إلى أسوان.
 
وأعدت الإدارة وبتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، برنامج سياحياُ ،" اليوم الواحد" تضمن استقبال الفوج بالمرسى ، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي للكورنيش ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب تنظيم حفل فنى أحييته فرقة بني سويف للفنون الشعبية، وقدمت خلاله عروض : التنورة والطبول ورقصة الصعيدي، وحازت على إعجاب الفوج  وتجاوبهم مع أعضاء الفرقة، وذلك في حضور رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة ومسؤولى الكورنيش.
 
وأوضحت مدير السياحة، فى بيان لمحافظة بنى سويف أن أعضاء الفوج السياحي أعربوا عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وجمال الطبيعة ببني سويف ، مشيدين بما لاقوه من تيسيرات أثناء تواجدهم بالمحافظة ،موجهين الشكر لمسؤولى اللاجهزة التنفيذية المعنية "تحت قيادة محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم "على الجهد المبذول  وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم  النيل من القاهرة شمالاً إلى أسوان جنوباً.

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