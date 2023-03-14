بايدن يكشف عن طريق الخطأ وصية جيمى كارتر.. "نيويورك بوست" تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن وصية الرئيس الأمريكى السابق جيمي كارتر البالغ من العمر الآن 98 عاما ويخضع للرعاية فى إحدى دور المسنين بولاية فيرجينيا، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

قال الرئيس جو بايدن إن سلفه كارتر طلب منه إلقاء خطاب التأبين عند وفاته، وخلال كلمته فى مؤتمر لجمع التبرعات من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قال: "لقد أمضيت وقتًا مع جيمى كارتر، وقد استوعبت الأمر أخيرًا، لكنهم وجدوا طريقة لإبقائه مستمرًا لفترة أطول بكثير مما توقعوا"، فى إشارة إلى الأطباء الذين يتابعون حالته الصحية.

وأضاف بايدن: "لقد طلب منى تأبينه"، ثم بدأ أن الرئيس الأمريكى أعاد التفكير فيما قاله واكتشف أنها معلومة لم يكن من المفترض الكشف عنها، وقال: "عفواً.. لا يجب أن أقول ذلك".

كان بايدن يتحدث إلى حوالى 40 ضيفًا فى حفل لجمع التبرعات فى رانشو سانتا فى، كاليفورنيا، جنبًا إلى جنب مع النائب سكوت بيترز (ديمقراطي من كاليفورنيا) ، بينما كان في رحلة لمدة ثلاثة أيام إلى كاليفورنيا ونيفادا.

دخل كارتر، الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة، إلى دار رعاية المسنين في بلينز بولاية جورجيا فى 19 فبراير في سن 98 عامًا، وأصبح الرئيس الأمريكى الأطول عمراً، وقالت ابنة اخت كارتر فبراير الماضي عقب دخوله دار الرعاية: "لا زال لديه بعض الوقت"

ووفقا للتقرير، يحمع بايدن وكارتر علاقة طويلة بدأت عام 1976 حيث كان بايدن أول مسؤول منتخب خارج جورجيا يؤيد انتخاب كارتر لمنصب الرئيس فى عام 1976. وفى عام 2020 ، وصف كارتر زميله الديموقراطي بأنه "الداعم الأول والأكثر فاعلية فى مجلس الشيوخ، وكذلك صديقًا مخلصًا ومتفانيًا فى تأييده الرئاسي.