الهيئة العامة للترفيه السعودية: إقامة نزالات WWE العالمية فى جدة مايو المقبل

الرياض (أ ش أ)

تنظم الهيئة العامة للترفيه السعودية، منافسات WWE King & Queen of The Ring بمشاركة مجموعة من أشهر الأبطال العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم، خلال شهر مايو القادم في محافظة جدة.

وأوضحت الهيئة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن جولات النزالات ستشهد حضورًا واسعًا؛ نظرًا لما تتمتع بها هذه الرياضة من شعبية هائلة في المملكة، حيث ستكون المرة الأولى التي يقام فيها الحدث المباشر والمميز كينج اند كوين أوف ذا رينج منذ عام 2015،

وأيضا ستكون أول مرة يتم فيها تتويج ملكة منذ إقامة بطولة كوين كراون التي أقيمت خلال عرض WWE كراون جول في الرياض عام 2021.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول WWE كينج آند كوين أوف ذا رينج خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن حلبات النزالات في السعودية، قد شهدت خلال موسم الرياض 2022 جولات أسطورية ضمن منافسات WWE كراون جول، وحظيت بحضور ضخم استمتع بمنافسات عدد من أبطال العالم.