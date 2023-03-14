القوى العاملة: تسليم عقود عمل لـ36 لذوى إعاقة بكفر الشيخ

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم عقود عمل لـ 36 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص بالمحافظة، بحضور على غانم مدير مكتب عمل كفرالشيخ، والدكتور وليد الرويني مدير وحدة ذوي الهمم بالمحافظة، وممثلي حقوق الإنسان بالمحافظة وقيادات شبابية من شباب البرلمان وممثلي عدد من الشركات، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم بسوق العمل وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة لهم.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم، الثلاثاء، أنها تلقت تقريرا من حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ بشأن تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة تنفيذا لخطتها بتوفير فرص عمل حقيقية لذوي الهمم بمنشىآت القطاع الخاص والاستثمارى واستكمالا للجهود المبذولة في ضوء مبادرة "مصر بكم أجمل".

وبحسب البيان تم تسليم 36 عقد لذوى همم من الجنسين في إطار جهود المكاتب التابعة للمديرية على مستوى المحافظة في تسجيل ذوي الهمم وتدريبهم لتنمية قدراتهم المهنية طبقا لمتطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.