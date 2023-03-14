اليوم السابع
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الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى ينفذ ندوات للتوعية المائية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 08:20 م
الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى ينفذ ندوات للتوعية المائية فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة خلال اليوم الخامس للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه مارس 2023
 
وتطرقت أوجه التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية تفاعليه مع الاطفال بقصر ثقافة روض الفرج ، تم خلالها تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.
 
وفي إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نفذ الفريق أنشطة توعوية متنوعة بمدرستي الشهيد باسم الإعدادية ومدرسة موسي ابن النصير الإبتدائية، وشملت الأنشطة حث الطلاب على أهمية كل نقطة مياه من خلال الأنشطة التفاعلية التي تم تنفيذها كمسرح العرائس وورش الرسم والتلوين.
 
 
 
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المياه

ترشيد المياه

القاهرة

صرف القاهرة



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