السعودية تتعاقد لشراء 39 طائرة من بوينج.. والبيت الأبيض يشيد

تقدّمت "طيران الرياض" السعودية بأول طلبية لأسطول طائراتها من شركة "بوينج" الأميركية، تشتمل على شراء 39 طائرة من طراز "787-9 دريملاينر"، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن صندوق الاستثمارات العامة.



بدورها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن شراء 39 طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"، مع خيار لشراء 10 طائرات إضافية من نفس الطراز.