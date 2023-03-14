اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:08 م
أكرم القصاص
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السعودية تتعاقد لشراء 39 طائرة من بوينج.. والبيت الأبيض يشيد

الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:30 م
السعودية تتعاقد لشراء 39 طائرة من بوينج.. والبيت الأبيض يشيد الطيران السعودى
وكالات

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تقدّمت "طيران الرياض" السعودية بأول طلبية لأسطول طائراتها من شركة "بوينج" الأميركية، تشتمل على شراء 39 طائرة من طراز "787-9 دريملاينر"، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن صندوق الاستثمارات العامة.

بدورها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن شراء 39 طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"، مع خيار لشراء 10 طائرات إضافية من نفس الطراز.

ومن جانبه، أشاد البيت الأبيض بالاتفاق السعودي مع بوينج ويقول إنه سيدعم الوظائف الأمريكية.
 
وأكد البيت الأبيض على أهمية مثل هذا الاتفاق، مؤكدا أن الصفقات مع السعودية ستدعم ما يزيد على مليون وظيفة في 44 ولاية.
 

 


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