الجيزة: رفع 244 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالعجوزة

كتبت - مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة حملاتها اليومية لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شن حي العجوزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين من الطرق، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة والتعدى على حرم الطريق، أسفرت عن رفع 244 حالة إشغال متنوعة بشوارع وادى النيل والفالوجا والمهندسين وأرض اللواء وإيداعها بمخازن الحى، وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة.

جدير بالذكر أن حي الوراق وبالتعاون مع شرطة المرافق كان قد شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، أسفرت عن رفع كشك مخالف متعدى على الطريق ويعمل دون ترخيص بشارع العروبة، وإزالة سور لتجهيز مغسلة مخالفة دون ترخيص بمنطقة كفر السلمانية.

وفي حملة إشغالات مسائية لرفع التعديات والمخالفات من حرم الطريق من أمام المحلات والمقاهي والباعة الجائلين، تم مصادرة 150 حالة إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها، وذلك بمتابعة اللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق.