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التموين: لدينا احتياطى آمن من السلع الغذائية الأساسية يتخطى 3 شهور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:26 م
التموين: لدينا احتياطى آمن من السلع الغذائية الأساسية يتخطى 3 شهور الدكتور إبراهيم العشماوى
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين، أنه ما قيل على لسان رئيس الوزراء اليوم يطمئن بتوافر السلع وبأسعار مخفضة، موضحا أن هذا جهد كبير للدولة وإتاحة سلع على منافذ أهلا رمضان فى 252 شادر قابلة للزيادة، موضحا أن التخفيضات تبدأ من 20% وتصل لـ 50%، ويضم الشادر حوالى 50 صنف من جبن وبقوليات ولحوم وألبان وغيره.
 
وأضاف إبراهيم العشماوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أن استهلاك المصريين فى شهر رمضان يصل إلى 100% مما يوازى شهرين من الإستهلاك الطبيعى.
 
وأكد إبراهيم العشماوى أنه لدينا احتياطى آمن من السلع الغذائية الأساسية يتعدى لـ 3 شهور للسلع الرئيسية واحتياطى السكر 3 شهور والقمح والأرز 3 شهور والزيوت كذلك، وهذا يضع مصر فى مستوى آمن للاحتياط الاستراتيجى.
 
ولفت إبراهيم العشماوى، إلى أن ثقافة التخزين مازالت موجودة، مؤكدا أن السلع متاحة ولا داعى للتكالب على التخزين، موضحا أن المنافذ بها تخفيضات على مدار الوقت، والأسعار متساوية على مدى جميع الشوادر على مستوى الجمهورية وبجودة عالية جدا.
 
 

التموين

السلع الغذائيه

السلع الاستراتيجيه

وزارة التموين



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