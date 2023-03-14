استمرار حركة الملاحة بميناء الإسكندرية ولا تأثير للرياح على حركة التداول

يذكر أن الإسكندرية تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ورياح وعدم استقرار فى حالة الطقس، حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

وانتظمت حركة الملاحه وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا

، حيث تم دخول وخروج 52 سفينه إلى أرصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل .

كما انتظمت حركة تداول البضائع حيث تم تداول 181 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الانواع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 3187 حاوية مكافئة بمينائي الاسكندريه والدخيله.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.