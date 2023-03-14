إعادة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد رفع أثار تصادم 3 سيارات

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بعد رفع آثار حادث تصادم 3 سيارات، بنزلة كوبرى قليوب، اتجاه القاهرة، والذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق.

وكانت قد تعطلت حركة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ، فى نزلة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بسبب حادث تصادم 3 سيارات فى اتجاه القاهرة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم 3 سيارات بنزلة كوبرى قليوب بالطريق الزراعى بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين اصابة ثلاثة أشخاص تم اسعافهم ورفع تلفيات وآثار الحادث إلى جانبى الطريق لسهولة الحركة المرورية، وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.