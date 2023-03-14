إصابة 6 أشخاص في حادث ميكروباص بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب مكروباص علي طريق "الإسماعيلية - السويس" قبل نزلة قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي قبل نزلة قرية فنارة إتجاه محافظة السويس، دائرة مركز فايد .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة 6اشخاص باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.