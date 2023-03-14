إصابة 11 شخص فى حادث تصادم بين سيارتين في المنيا

أصيب11 شخص فى حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من محور سمالوط بالمنيا.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين بالقرب من محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة 11شخص باصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وكسور، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجى لتلقى العلاج.
وأفادت النحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة التى أدت إلى أختلال عجلة القيادة فى يد السائقين وتسبب فى وقوع الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيقات.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و2 تو ك توك، بطريق سمالوط الفرعى بالقرب من الدائري.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وافادت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن أصابة كلا من حسام الصغير على 50 سنة من منقطين، حالته حرجة، باسم محسن مراد 26 سنة، ويقيم بقرية دفش، عبود جاد الله سلطان 50 سنة، دفش، سامية قليني 43 سنة، وتراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي، وتحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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