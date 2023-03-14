إصابة 11 شخص فى حادث تصادم بين سيارتين في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب11 شخص فى حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من محور سمالوط بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين بالقرب من محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة 11شخص باصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وكسور، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجى لتلقى العلاج.

وأفادت النحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة التى أدت إلى أختلال عجلة القيادة فى يد السائقين وتسبب فى وقوع الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيقات.