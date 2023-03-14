إصابة مسن بصعق كهربائى من عامود إنارة فى القنايات بالشرقية

أصيب مسن بصعق كهربائي تعرض له من ملامسة عمود إنار، ناحية مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى القنايات لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ما يفيد إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول "عبدالهادى ح" 65 عاما مقيم القنايات مصابا بصعق كهربائي، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وفى سياق متصل، أصيب كل من "أحمد ر" 25 عاما مقيم حى النصر كفر صقر، و"محمود ال ع" 21 عاما مقيم ذات العنوان، بجروح قطعية، إثر مشاجرة مع آخرين.

يذكر أن 16 شخصا، أصيبوا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق " بلبيس- أنشاص الرمل" أمام عزبة ابو شرف، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل، بوصول 16 شخصا مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم اثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق "بلبيس- أنشاص الرمل" أمام عزبة أبو شرف، نطاق مركز بلبيس، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الزوامل لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما غادر المصابون المستشفى بعد تحسن حالتهم.