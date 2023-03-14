إصابة شاب وشقيقته سقطت عليهما شجرة بالشرقية

أصيب شاب وشقيقته بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوط شجرة عليهما أثناء سيرهما بالطريق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ما يفيد إشارة مستشفى السعديين، بوصول كلا من "رامى إ ع" 27 عاما مقيم نطاق مركز مشتول السوق، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقته "ماجى" 25 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الاولية لهما والعلاج اللازم.

وبالفحص تبين حدوث إصابتهما إثر سقوط شجرة عليهما أثناء سيرهما بالطريق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن 16 شخصا، أصيبوا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق "بلبيس- أنشاص الرمل" أمام عزبة أبو شرف، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل، بوصول 16 شخصا مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم اثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص، بطريق "بلبيس- أنشاص الرمل" أمام عزبة أبو شرف، نطاق مركز بلبيس، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الزوامل لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما غادر المصابون المستشفى بعد تحسن حالتهم.