أهالى دار السلام بسوهاج يستقبلون سفير ألمانيا بالطبل والمزمار البلدى..صور

وتفقد السفير الألماني فرانك هارتمان، عددا من المشروعات ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكان من ضمنها زيارة للمستشفى المركز بدار السلام جنوب محافظة سوهاج، والتي تتم بها أعمال التطوير، تمهيدا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها لتقديم خدمتها الصحية للأهالى بمركز ومدينة دار السلام ضمن مبادرة حياة كريمة، كما قام السفير بتفقد مدرسة عرب العطيات الابتدائية الممولة من البنك الألمانى بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وبدأ السفير جولته بمحافظة سوهاج صباح اليوم الثلاثاء، من خلال زيارة معبد أبيدوس بالبلينا جنوب محافظة سوهاج، واستمع السفير إلى شرح مفصل حول المعبد وتاريخه والأحداث التى مرت به، حيث أبدى إعجابه الشديد بالحضارة المصرية، وما تحويه من أسرار، وذلك بحضورالنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وألفت المزلاوى وأنسى نعيم ونور أبو ستيت والدكتور محمود أبو الخير ولطفى محمد على ريس مدينة بالبلينا، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، والتي تستمر ثلاثة أيام حتى الأربعاء 15 مارس الجاري؛ لزيارة المناطق السياحية والأثرية، وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز دار السلام، وتفقد عددا من المدارس المهتمة بتدريس اللغة الألمانية.

وكان السفير قد التقى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمكتبه أمس، ورحب به على أرض سوهاج، متمنيا له زيارة سعيدة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدولتين فى مختلف المجالات، وأن سوهاج ترحب بالزيارات والمبادرات التى تهدف إلى تحقيق التنمية والتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات، من خلال نقل ما يلائم المجتمع المصري من ثقافات وخاصة من الشعوب التى ترتبط بصداقة قوية مع الشعب المصرى وهو ما تتميز به العلاقة بين الشعبين المصرى والألمانى.

من جانبه، أعرب السفير الألمانى عن شكره على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالوضع التنموى للمحافظة، وما تتمتع به سوهاج من مشروعات للبنية التحتية الجيدة ومقومات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى تقديم الخدمة المجتمعية لمحافظة سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة، ايمانا بدور السفارة الألمانية فى دعم المجتمع المصرى ككل.

ويذكر أن زيارة السفير الألمانى لسوهاج تستهدف زيارة الأماكن السياحية "متحف سوهاج القومي، والدير الأحمر"، وكذلك عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز دار السلام، وزيارة عدد من المدارس التي تدعم تدريس اللغة الألمانية في سوهاج.