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أمطار كثيفة تضرب دمياط والمحافظ تعلن رفع درجة الاستعداد

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:48 م
أمطار كثيفة تضرب دمياط والمحافظ تعلن رفع درجة الاستعداد أمطار كثيفة تضرب دمياط
دمياط - هيثم مراد

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تشهد محافظة دمياط هذه الأثناء تساقط كثيفا للأمطار ببعض مدن المحافظة، جاء على رأسها مدينتي رأس البر وعزبة البرج، ويسود طقس متقلب داخل محافظة دمياط خلال اليومين الماضيين، فقد شهدت بعض مدن تساقطات الأمطار، فيما شهدت مدن أخري استقرار في حالة الطقس، بينما استقرت درجات الحرارة داخل دمياط إضافة إلي هدوء نسبي في سرعة الرياح. 
 
وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إستمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أية طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة. 
 
وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين. 
 
كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المروري. 
 
وعن رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج شهدت هي الآخر تأثرا نسبيا بحالة الطقس خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح التي جرت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، غير أنه تم انتظام العمل داخل بوغاز المدينة بشكل طبيعي، كما أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل بشكل منتظم اليوم، وذلك عقب تداول سفن البضائع وكذلك الحاويات بشكل طبيعي دون تأثر بحالة الطقس. 
 
حالة الطقي بدمياط (1)
حالة الطقي بدمياط (1)

حالة الطقي بدمياط (2)
حالة الطقي بدمياط (2)

أمطار كثيفة تضرب دمياط (2)
أمطار كثيفة تضرب دمياط (2)

أمطار كثيفة تضرب دمياط (1)
أمطار كثيفة تضرب دمياط (1)
 
 

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