أمطار غزيرة على مدينة شبين الكوم.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد.. صور

المنوفية - محمد فتحى

شهدت منذ قليل مدينة شبين الكوم وعدم من مدن محافظة المنوفية ، هطول أمطار غزيرة ، نتيجة موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.

من جانبه أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار فى كافة أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء المدن والاحياء على متابعة الأوضاع لحظة بلحظة ، والعمل على شفط المياة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية .